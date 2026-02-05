Quando os leitores são também jornalistas

A depressão Kristin trouxe preocupação a muitas famílias da nossa região. Trouxe também algo que merece ser destacado: o envolvimento da comunidade na partilha de informação. Foram várias as dezenas de fotografias e vídeos enviados pelos leitores de O MIRANTE para a nossa redacção, retratando, em tempo real, os efeitos do mau tempo nas suas terras e nas suas ruas. Nós também tínhamos as nossas equipas na rua, mas sem a ajuda dos leitores não era a mesma coisa.

Num tempo em que os acontecimentos se desenrolam à velocidade de um clique, o jornalismo já não se faz apenas a partir da redacção, mas também no terreno, e o terreno é, na maioria das vezes, onde estão os nossos leitores. Este envolvimento reforça a missão que nos guia desde a primeira edição: O MIRANTE é um jornal de proximidade que vive também, muitas vezes acima de tudo, da relação de confiança com os leitores.