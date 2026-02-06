uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 06-02-2026 21:00

Com energia e criatividade se coloca uma aldeia no mapa

Com energia e criatividade se coloca uma aldeia no mapa
Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira promove múltiplas actividades e fomenta o companherismo e trabalho em equipa  - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Personalidade do Ano Cultura - Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira

Poucos meses após o 25 de Abril de 1974, no dia de Natal, surgiu a Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira, no concelho de Tomar. A ideia dos que se juntaram para a constituir, era a promoção de acções culturais, recreativos e desportivas e, como ficou escrito, cimentar valores como o companheirismo, o sentido de missão, a amizade e o trabalho em equipa. Depois dos fundadores vieram muitos mais entusiastas e até hoje, o dinamismo e criatividade não esmoreceram.
Nem todos os habitantes da localidade são associados, mas todos sentem a colectividade como sua e se orgulham do que faz. A Linhaceira entrou no imaginário da região a que agora chamamos Médio Tejo e serão raros os que nunca ouviram falar, por exemplo, do seu animado Carnaval, do Rancho Folclórico, ou dos Trilhos do Nabão.
A energia da colectividade é concretizada em múltiplas actividades que decorrem ao longo do ano e todos os meses, sem excepção. Das mais tradicionais, com designações como Descamisada, Vamos à Fava, Passeio dos Pais Natais, Cantar as Janeiras, às mais imaginativas como a Corrida das Bruxas, Em Busca dos Pirilampos ou a Beer Run. E há excursões, almoços de convívio, feiras de velharias e artesanato.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar