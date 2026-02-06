Com energia e criatividade se coloca uma aldeia no mapa

Poucos meses após o 25 de Abril de 1974, no dia de Natal, surgiu a Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira, no concelho de Tomar. A ideia dos que se juntaram para a constituir, era a promoção de acções culturais, recreativos e desportivas e, como ficou escrito, cimentar valores como o companheirismo, o sentido de missão, a amizade e o trabalho em equipa. Depois dos fundadores vieram muitos mais entusiastas e até hoje, o dinamismo e criatividade não esmoreceram.

Nem todos os habitantes da localidade são associados, mas todos sentem a colectividade como sua e se orgulham do que faz. A Linhaceira entrou no imaginário da região a que agora chamamos Médio Tejo e serão raros os que nunca ouviram falar, por exemplo, do seu animado Carnaval, do Rancho Folclórico, ou dos Trilhos do Nabão.

A energia da colectividade é concretizada em múltiplas actividades que decorrem ao longo do ano e todos os meses, sem excepção. Das mais tradicionais, com designações como Descamisada, Vamos à Fava, Passeio dos Pais Natais, Cantar as Janeiras, às mais imaginativas como a Corrida das Bruxas, Em Busca dos Pirilampos ou a Beer Run. E há excursões, almoços de convívio, feiras de velharias e artesanato.