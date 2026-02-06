Em 2025, a Casa do Povo de Arcena passou a ter uma caixa multibanco na sua sede, fruto de uma parceria que envolveu também a Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e o banco Montepio. Foi no ano em que a colectividade celebrou 91 anos e foi mais uma das muitas iniciativas em prol da comunidade de que faz parte. A primeira do género aconteceu no seu primeiro ano de vida, em Março de 1935, com a instalação do primeiro telefone público da terra.

Exemplo de dinamismo e de capacidade de se reinventar e modernizar, a Casa do Povo de Arcena, movimenta semanalmente cerca de 600 pessoas de todas as idades, distribuídas pelas secções de Zumba, Taekwondo, grupo coral e musical, rancho folclórico, yoga, ginástica de manutenção, tertúlia de fado (em parceria com um grupo de Lisboa) e escola de acordeão e concertina.

A actual direcção é composta apenas por mulheres. Uma novidade que contrasta com o facto de, na sua génese, ter tido uma composta apenas por homens. E tem um Museu Etnográfico que preserva e dá a conhecer ao público as vivências tradicionais da população de Arcena até meados do século XX.