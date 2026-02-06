Preservar e divulgar a vida e a cultura dos povos que estão na nossa origem
Para nos conhecermos melhor, temos que saber algo da vida social económica e cultural dos povos que, antes de nós, ocuparam o mesmo território. Parte significativa desse imprescindível conhecimento pode ser obtida através de uma visita do Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes (MIAA), é um dos tesouros da região e do país.
Inaugurado a 8 de Dezembro de 2021, o Museu ocupa uma parte significativa do antigo Convento de S. Domingos, um edifício do século XVI, reabilitado segundo um projecto da autoria do arquitecto João Luís Carrilho da Graça e é constituído pelos acervos de arqueologia e arte do município de Abrantes e da colecção arqueológica Estrada, propriedade da Fundação Ernesto Lourenço Estrada, Filhos, bem como a obra da pintora Maria Lucília Moita (1928-2011), que fixou residência em Abrantes, em 1954.
As exposições permanentes, para além da pintura da artista, estão organizadas em oito núcleos: “Escultura Romana”, “Pré-História”, “Idades do Bronze e do Ferro”, “Antiguidade”, “Tesouro”, “Arte da Idade Média e Idade Moderna”, “Escultura da Idade Média e do Renascimento em Abrantes”.