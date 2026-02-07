O MIRANTE | 07-02-2026 10:00
Padeiro paquistanês morreu em VFX devido à tempestade
Padeiro paquistanês que morreu em Vila Franca de Xira devido à tempestade foi a mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet.
Padeiro paquistanês que morreu em Vila Franca de Xira devido à tempestade foi a mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet; Destaque ainda para as imagens impressionantes captadas por um condutor na A13 na zona de Tomar; Tráfico de droga leva a despejo em habitação municipal no Entroncamento; Câmara de Benavente vai propor Medalha de Honra para António José Ganhão e acabou-se o autocarro gratuito entre Santarém e a estação ferroviária da cidade.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar