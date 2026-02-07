uma parceria com o Jornal Expresso
07/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 07-02-2026 10:00

Padeiro paquistanês morreu em VFX devido à tempestade

Padeiro paquistanês morreu em VFX devido à tempestade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Padeiro paquistanês que morreu em Vila Franca de Xira devido à tempestade foi a mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet.

Padeiro paquistanês que morreu em Vila Franca de Xira devido à tempestade foi a mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet; Destaque ainda para as imagens impressionantes captadas por um condutor na A13 na zona de Tomar; Tráfico de droga leva a despejo em habitação municipal no Entroncamento; Câmara de Benavente vai propor Medalha de Honra para António José Ganhão e acabou-se o autocarro gratuito entre Santarém e a estação ferroviária da cidade.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar