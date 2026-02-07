Padeiro paquistanês morreu em VFX devido à tempestade

Padeiro paquistanês que morreu em Vila Franca de Xira devido à tempestade foi a mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet.

Padeiro paquistanês que morreu em Vila Franca de Xira devido à tempestade foi a mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE na internet; Destaque ainda para as imagens impressionantes captadas por um condutor na A13 na zona de Tomar; Tráfico de droga leva a despejo em habitação municipal no Entroncamento; Câmara de Benavente vai propor Medalha de Honra para António José Ganhão e acabou-se o autocarro gratuito entre Santarém e a estação ferroviária da cidade.