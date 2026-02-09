O MIRANTE | 09-02-2026 07:00
Projecto para o antigo complexo do Pego aguarda decisão
O projecto de 600 milhões para antigo complexo do Pego aguarda decisão ambiental foi a mais lida da semana na área de Economia; Ainda em destaque: Projectos turísticos em Chãos; Município de VFX deu 30 mil euros aos comerciantes; Alunos e formadores de Cozinha/Pastelaria da EPVT em Granada.
