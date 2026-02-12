O MIRANTE tem novos preços na assinatura digital

O MIRANTE vai bloquear todos os conteúdos da edição semanal online. Precisamos da colaboração dos leitores para mantermos a qualidade da informação e aumentarmos o número de notícias.

O MIRANTE vai bloquear todos os conteúdos da edição semanal online. Precisamos da colaboração dos leitores para mantermos a qualidade da informação e aumentarmos o número de notícias. Temos novas modalidade de colaboração e de interacção com os leitores, empresas e instituições que confiam e acreditam na importância do nosso trabalho.

O MIRANTE tem anualmente mais de 20 milhões de páginas vistas. Vamos continuar a oferecer todas as notícias do diário online mas implementamos um serviço de assinatura digital para a edição semanal com um custo de 12€/ano.