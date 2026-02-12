uma parceria com o Jornal Expresso
12/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 12-02-2026

Pedro Duarte é a Personalidade do Ano Nacional de O MIRANTE

Pedro Duarte é a Personalidade do Ano Nacional de O MIRANTE
Pedro Duarte - foto arquivo O MIRANTE
Pedro Duarte actual presidente da Câmara Municipal do Porto é a Personalidade do Ano Nacional para os jornalistas de O MIRANTE. Cerimónia pública de entrega de prémios é no dia 26 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarém

Pedro Duarte, actual presidente da Câmara Municipal do Porto, foi escolhido por O MIRANTE como Personalidade do Ano Nacional, pelo seu desempenho enquanto Ministro dos Assuntos Parlamentares no XXIV Governo Constitucional (2/4/2024 a 5/6/2025), nomeadamente pelas medidas para apoio à Comunicação Social.
Uma das mais emblemáticas, já concretizada, foi a duplicação do apoio ao envio de publicações aos assinantes (Porte Pago), como forma de travar o desaparecimento de mais Jornais Regionais e o aumento de desertos de notícias no interior do país.
Através dos Prémios Personalidade do Ano, criados em 2005, O MIRANTE promove o reconhecimento público dos melhores da região e de cidadãos do país cujas acções tenham tido impacto positivo na mesma, em diversas áreas de actividade.

Personalidade do Ano Nacional - Pedro Duarte - Presidente da Câmara Municipal do Porto e ex-Ministro dos Assuntos Parlamentares no XXIV Governo

Voltar a apoiar os jornais regionais para travar os desertos de notícias

Ministro de um Governo que durou pouco mais de um ano, Pedro Duarte deixou uma marca extremamente positiva, num sector quase sempre desprezado. Apresentou um Plano de Acção para a Comunicação Social, integrando trinta medidas, tendo concretizado algumas delas, entre as quais, a “Duplicação do Porte Pago” que, passou de 40% para 80%, essencial para a divulgação da imprensa local e regional, que constitui também, do lado dos cidadãos, um efectivo apoio à leitura e ao acesso à informação. Aquele significativo aumento da comparticipação pelo Estado nos custos de expedição de publicações periódicas suportados pelos assinantes, foi das mais importantes medidas, uma vez que a sua redução e condicionamento, por iniciativa do socialista Arons de Carvalho, na altura em que foi Secretário de Estado da Comunicação Social, levou ao desaparecimento de dezenas e dezenas de publicações, criando autênticos desertos informativos no interior do país, em áreas de baixa densidade populacional.

