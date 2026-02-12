Pedro Duarte é a Personalidade do Ano Nacional de O MIRANTE Pedro Duarte - foto arquivo O MIRANTE partilhe no Facebook Pedro Duarte actual presidente da Câmara Municipal do Porto é a Personalidade do Ano Nacional para os jornalistas de O MIRANTE. Cerimónia pública de entrega de prémios é no dia 26 de Fevereiro, no Convento de S. Francisco, em Santarém

Pedro Duarte, actual presidente da Câmara Municipal do Porto, foi escolhido por O MIRANTE como Personalidade do Ano Nacional, pelo seu desempenho enquanto Ministro dos Assuntos Parlamentares no XXIV Governo Constitucional (2/4/2024 a 5/6/2025), nomeadamente pelas medidas para apoio à Comunicação Social.

Uma das mais emblemáticas, já concretizada, foi a duplicação do apoio ao envio de publicações aos assinantes (Porte Pago), como forma de travar o desaparecimento de mais Jornais Regionais e o aumento de desertos de notícias no interior do país.

Através dos Prémios Personalidade do Ano, criados em 2005, O MIRANTE promove o reconhecimento público dos melhores da região e de cidadãos do país cujas acções tenham tido impacto positivo na mesma, em diversas áreas de actividade.