6 milhões de visualizações para os vídeos de O MIRANTE desde o início do ano

Os cerca de 70 vídeos de O MIRANTE publicados desde o início do ano no site e redes sociais do jornal, somaram mais de 6 milhões de visualizações.
Os cerca de 70 vídeos de O MIRANTE publicados desde o início do ano no site e redes sociais do jornal, somaram mais de 6 milhões de visualizações. O mau tempo e as tempestades que têm fustigado a região foram os que geraram maior interesse dos leitores. Estes números demonstram o alcance das notícias de O MIRANTE, que ultrapassam em muito o público leitor dos 25 concelhos da nossa área de influência.
