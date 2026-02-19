Insistir, insistir, persistir, unir, apoiar e conseguir

O apoio da Associação de Ginástica do Distrito de Santarém, à promoção e desenvolvimento da ginástica, reflecte-se no actual brilhantismo da modalidade, na região e a nível nacional.

O sucesso é resultado de uma conjugação de esforços ao longo de várias décadas, em que se destacam a formação de treinadores e juízes, o apoio aos clubes e a implementação de estratégias de proximidade.

Através da regulamentação, organização e fiscalização de toda a competição ligada à ginástica no distrito, em articulação com os mais de vinte clubes associados e cerca de dois mil ginastas, conta actualmente com um calendário competitivo de meia centena de torneios e campeonatos anuais.

O percurso da ginástica em Santarém conta ainda com ginastas locais a serem medalhados em competições internacionais e até a representarem o País nos Jogos Olímpicos, nomeadamente na classe de trampolins.

O apoio e incentivo da Associação de Ginástica de Santarém, a clubes, também foi essencial para a expansão da ginástica para novas disciplinas, como a ginástica rítmica e a ginástica para pessoas com deficiência.

A Associação de Ginástica de Santarém, fundada há 45 anos, é considerada a segunda mais antiga do país e tem a presidi-la Ana Varejão.