19/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 19-02-2026 10:00

O querer ir sempre mais além vencendo novos desafios

Susana Feitor, presidente do conselho de administração da Fundação do Desporto - foto arquivo O MIRANTE
Personalidade do Ano – Excelência - Susana Feitor - Presidente do conselho de administração da Fundação do Desporto e atleta com mais participações em Jogos Olímpicos

O MIRANTE atribui o Prémio Personalidade do Ano Excelência a Susana Feitor, por considerar o seu percurso pessoal e profissional extremamente exemplar e inspirador. A atleta portuguesa que mais participações teve em Jogos Olímpicos continuou ligada ao desporto como treinadora de marcha atlética, licenciou-se em Gestão das Organizações Desportivas e é, actualmente, Presidente do conselho de administração da Fundação do Desporto.
Susana Feitor desempenhou também outras funções de relevo, tendo sido presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (2002-2005), vice-presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (2005-2009), vogal do Comité Olímpico de Portugal (2005-2009), vogal da direcção da Federação Portuguesa de Atletismo (2009-2014) e chefe de Missão aos campeonatos do mundo universitários 2017, em Taipé (Taiwan), e 2019, em Nápoles (Itália).
Natural de Alcobertas, Rio Maior, Susana Feitor foi escolhida por O MIRANTE, como Personalidade do Ano, na área do Desporto, na primeira edição dos prémios, em 2005, pelo seu percurso como atleta de Alto Rendimento na modalidade de marcha atlética, que motivou inúmeros jovens a dedicarem-se à modalidade e ao desporto, tendo alguns deles atingido destaque nacional e internacional.

