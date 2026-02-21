Areeiro fora de controlo ameaça aquíferos e estradas em Rio Maior

A notícia sobre o areeiro fora de controlo que ameaça aquíferos e estradas em Rio Maior foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE, com cerca de 300 mil visualizações.

A notícia sobre o areeiro fora de controlo que ameaça aquíferos e estradas em Rio Maior foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE, com cerca de 300 mil visualizações. Também em destaque a informação de que a Ponte da Chamusca encerrou ao trânsito; a tentativa de camiões atravessarem ilegalmente a Ponte de Constância; a notícia do falecimento de Miguel Santos, empresário da Frusantos; e ainda a vinha destruída nas Caneiras.