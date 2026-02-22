A notícia sobre o projecto europeu Life-Predator para combater a expansão do siluro foi a mais lida da semana na secção de Economia no site e redes sociais de O MIRANTE.

A notícia sobre o projecto europeu Life-Predator para combater a expansão do siluro foi a mais lida da semana na secção de Economia no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque a reportagem sobre A Taverna, uma casa de petiscos apresentada como um tesouro escondido em Tomar; as novas instalações em Santarém que assinalam o aniversário do concessionário Marques; o Festival do Cogumelo da Parreira; e ainda a notícia sobre cidadãos mais desprotegidos devido à despenalização da Procuradoria Ilícita.