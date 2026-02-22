O MIRANTE | 22-02-2026 10:00
Projecto europeu Life-Predator para combater a expansão do siluro
Mais Lidas da Semana Economia
A notícia sobre o projecto europeu Life-Predator para combater a expansão do siluro foi a mais lida da semana na secção de Economia no site e redes sociais de O MIRANTE.
A notícia sobre o projecto europeu Life-Predator para combater a expansão do siluro foi a mais lida da semana na secção de Economia no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque a reportagem sobre A Taverna, uma casa de petiscos apresentada como um tesouro escondido em Tomar; as novas instalações em Santarém que assinalam o aniversário do concessionário Marques; o Festival do Cogumelo da Parreira; e ainda a notícia sobre cidadãos mais desprotegidos devido à despenalização da Procuradoria Ilícita.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar