Leitão Amaro quer combater deserto noticioso e elogia papel de O MIRANTE

O ministro da Presidência, Leitão Amaro, destacou a importância do trabalho de O MIRANTE na informação regional, revelando que sabe de deputados a falar com governantes ou líderes parlamentares sobre notícias de O MIRANTE. O governante deu como exemplo uma situação de descargas poluentes e outra sobre os caudais do Tejo. Leitão Amaro interveio na abertura da cerimónia de entrega de prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE, esta tarde de quinta-feira, 26 de Setembro, em Santarém, sendo a primeira vez que um ministro com a pasta da comunicação social marca presença na cerimónia.

O governante destacou que mantém a assinatura do jornal da sua terra, Tondela, falando sobre o deserto noticioso, que não se resolve com o que se fala em Lisboa de fazer chegar um jornal a determinadas localidades. Mas sim o deserto de notícias, pelo que gostaria de ver os jornais nacionais a darem mais notícias locais, de Almeirim, de Mação do Cartaxo, exemplificou, porque os cidadãos de Lisboa e do Porto não recebem as notícias do resto do país. O ministro disse também que quer ver a agência Lusa a dar mais notícias regionais.

Leitão Amaro destacou o papel de Pedro Duarte, o seu antecessor na pasta, que agora é presidente da Câmara do Porto, e que recebe o prémio Personalidade do Ano Nacional, dizendo que deu a maior pedrada no charco na área, num plano estruturado que está a ser implementado. E destacou que foi agora aprovada a duplicação de 40% para 80% o valor do porte pago dos jornais, a compra de tempos de antena às rádios locais e uma proposta de alteração da Lei do Mecenato para majorar donativos à comunicação social com benefícios fiscais e a obrigatoriedade de publicação, além dos financiamentos europeus ou nacionais, de decisões dos municípios importantes para a comunidade.