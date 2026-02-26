uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 26-02-2026 19:41

Manuela Ralha diz que a democracia empobrece quando se exclui metade da sociedade

Manuela Ralha diz que a democracia empobrece quando se exclui metade da sociedade
Vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira dedicou o prémio Personalidade do Ano Política, atribuído por O MIRANTE, a todas as mulheres que a sociedade tentou invisibilizar

A vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha, distinguida como Personalidade do Ano Política, atribuído por O MIRANTE esta quinta-feira, 26 de Fevereiro, dedicou o prémio a todas as mulheres que a sociedade tentou invisibilizar. A autarca, a primeira em cadeira de rodas num cargo executivo municipal no país, disse na cerimónia, no Convento de S. Francisco, em Santarém, que a invisibilidade começa muitas vezes nos corredores do poder, salientando que só quem sente as barreiras as pode ajudar a derrubar de verdade.

Dizendo que acredita numa cidadania activa, sublinhou que a democracia empobrece quando se exclui metade da população, destacando também o facto de a política precisar de mais mulheres. Manuela Ralha dedicou também o prémio à família, sublinhando que os netos a fazem ver que o futuro está nas decisões de hoje, destacando que a defesa da dignidade humana deve estar sempre no centro das decisões.

