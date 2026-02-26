O MIRANTE distingue hoje 13 Personalidades no Convento de S. Francisco em Santarém

Cerimónia das Personalidades do Ano 2025 realiza-se hoje às 17 horas no Convento de S. Francisco com a presença já confirmada de uma plateia com mais de meio milhar de convidados.

O MIRANTE entrega hoje, quinta-feira 26 de Fevereiro, os prémios Personalidade do Ano numa cerimónia com mais de meio milhar de convidados já confirmados no Convento de S. Francisco em Santarém. O evento, que se realiza há 21 anos, premeia 13 personalidades que se distinguiram em várias áreas. A cerimónia tem o seu inicio marcado para as 17h00. Durante a cerimónia O MIRANTE homenageia ainda, como tem sido hábito em todas as edições, figuras da região que deixaram saudades e trabalho feito na comunidade.