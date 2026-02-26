uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 26-02-2026 18:49

Pedro Duarte deseja que o país saiba valorizar e defender a comunicação social

Presidente da Câmara do Porto, ex-ministro dos assuntos parlamentares, falou após ser distinguido com o prémio Personalidade do Ano Nacional

O presidente da Câmara do Porto, ex-ministro dos assuntos parlamentares, distinguido com o prémio Personalidade do Ano Nacional atribuído por O MIRANTE, desejou que o Portugal saiba valorizar e proteger os jornais que conhecem as suas comunidades pelos nomes, porque deles depende a nossa democracia. Pedro Duarte sublinhou que O MIRANTE é o maior exemplo da tradição do jornalismo regional e destacou que é preciso valorizar a comunicação social numa altura de ataques à democracia e de populismos.

Pedro Duarte salientou na cerimónia, no final da tarde desta quinta-feira, 26 de Setembro, que o prémio que recebeu é um incentivo à defesa de uma comunicação social livre, destacando que esta presta um serviço público inestimável. Saudou também a distinção de Pacheco Pereira como Personalidade do Ano, com quem diz que aprende sempre muito quando concorda e discorda do que ele comenta.

O premiado elogiou ainda o seu sucessor na pasta, Leitão Amaro, dizendo que o mais difícil não é fazer planos, é executá-los, sublinhando que foi substituído em boa hora porque o ministro da Presidência está a fazer um bom trabalho na execução do plano para a comunicação social.

