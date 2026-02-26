Presidente do União de Santarém pede que clubes formadores sejam património nacional

Pedro Patrício falava após o clube ser distinguido com o prémio Personalidade do Ano Desporto, atribuído por O MIRANTE

O presidente da União Desportiva de Santarém, clube que recebeu o prémio Personalidade do Ano Desporto, atribuído por O MIRANTE, defendeu após receber a distinção que os clubes formadores, que trabalham com crianças e jovens, não só no futebol, mas em todas as áreas, devem ser considerados património nacional. Pedro Patrício destacou o papel do desporto na sociedade, na promoção da saúde.

Pedro Patrício sublinhou, na cerimónia nesta quinta-feira ao final da tarde, no Convento de S. Francisco em Santarém, que o desporto é o medicamento do Século XXI e que os clubes que trabalham com as camadas jovens são grandes promotores da saúde.