26/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 26-02-2026 19:02

Presidente do União de Santarém pede que clubes formadores sejam património nacional

Pedro Patrício falava após o clube ser distinguido com o prémio Personalidade do Ano Desporto, atribuído por O MIRANTE

O presidente da União Desportiva de Santarém, clube que recebeu o prémio Personalidade do Ano Desporto, atribuído por O MIRANTE, defendeu após receber a distinção que os clubes formadores, que trabalham com crianças e jovens, não só no futebol, mas em todas as áreas, devem ser considerados património nacional. Pedro Patrício destacou o papel do desporto na sociedade, na promoção da saúde.

Pedro Patrício sublinhou, na cerimónia nesta quinta-feira ao final da tarde, no Convento de S. Francisco em Santarém, que o desporto é o medicamento do Século XXI e que os clubes que trabalham com as camadas jovens são grandes promotores da saúde.

