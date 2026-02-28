Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira Personalidade do Ano Cultura

A Associação Cultural e Recreativa da Linhaceira é há mais de meio século o coração cultural, social e desportivo da aldeia do concelho de Tomar. Criada para agregar a comunidade e promover actividades culturais, recreativas e desportivas, construiu um percurso sólido assente no voluntariado e no espírito de missão de várias gerações. Tem como valores o companheirismo, a amizade, o sentido de responsabilidade e o trabalho em equipa. Com cerca de 700 associados, mantém um papel central na dinamização local, oferecendo serviços educativos, sociais e culturais e acolhendo projectos para todas as idades no seu pavilhão, proporcionando a prática de futsal, karaté e yoga. Provas como os Trilhos do Nabão e a Corrida das Bruxas tornaram-se referências regionais, tal como o genuíno Carnaval da Linhaceira, onde os reis são os foliões da terra. Mesmo perante adversidades, a comunidade responde sempre com união e voluntariado, confirmando que esta associação, fundada a 25 de Dezembro de 1974, é como quase uma segunda família e um pilar essencial da identidade da Linhaceira.