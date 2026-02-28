uma parceria com o Jornal Expresso
28/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 28-02-2026 11:00

Casa do Povo de Arcena Personalidade do Ano Associativismo

Casa do Povo de Arcena Personalidade do Ano Associativismo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Casa do Povo de Arcena, fundada em 1934, é um pilar da vida social, cultural e comunitária do concelho de Vila Franca de Xira.

A Casa do Povo de Arcena, fundada em 1934, é um pilar da vida social, cultural e comunitária do concelho de Vila Franca de Xira. Nascida para apoiar o trabalhador rural, cedo se tornou centro de convivência, modernizando-se sem perder as tradições. Em 1967 inaugurou a sede actual, que continua a acolher actividades essenciais à população. Desde 2013 é dirigida por mulheres, hoje amplamente reconhecidas pelo trabalho desenvolvido.
Com cerca de 1400 sócios dinamiza o rancho folclórico, várias escolas de música e gere o pavilhão municipal, oferecendo modalidades como futsal, basquetebol, andebol, ginástica de manutenção, taekwondo, zumba, yoga e dança no bairro. O museu etnográfico, com cerca de três mil peças, recebe anualmente centenas de visitantes e alunos de escolas. A colectividade mantém rigor financeiro, promove eventos emblemáticos e investe continuamente na melhoria das condições, sendo o espaço onde há o único multibanco de Arcena. A sua acção persistente faz da instituição um verdadeiro guardião da identidade local.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar