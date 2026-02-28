Casa do Povo de Arcena Personalidade do Ano Associativismo

A Casa do Povo de Arcena, fundada em 1934, é um pilar da vida social, cultural e comunitária do concelho de Vila Franca de Xira. Nascida para apoiar o trabalhador rural, cedo se tornou centro de convivência, modernizando-se sem perder as tradições. Em 1967 inaugurou a sede actual, que continua a acolher actividades essenciais à população. Desde 2013 é dirigida por mulheres, hoje amplamente reconhecidas pelo trabalho desenvolvido.

Com cerca de 1400 sócios dinamiza o rancho folclórico, várias escolas de música e gere o pavilhão municipal, oferecendo modalidades como futsal, basquetebol, andebol, ginástica de manutenção, taekwondo, zumba, yoga e dança no bairro. O museu etnográfico, com cerca de três mil peças, recebe anualmente centenas de visitantes e alunos de escolas. A colectividade mantém rigor financeiro, promove eventos emblemáticos e investe continuamente na melhoria das condições, sendo o espaço onde há o único multibanco de Arcena. A sua acção persistente faz da instituição um verdadeiro guardião da identidade local.