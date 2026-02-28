CRIB Personalidade do Ano Cidadania

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) nasceu da iniciativa de um grupo de pais e profissionais que identificaram a necessidade urgente de criação de respostas especializadas para crianças e jovens com deficiência intelectual no concelho. Fundado em 1976, o CRIB consolidou-se como uma instituição essencial na região, ampliando serviços e criando valências estruturantes como o centro de actividades ocupacionais, o lar residencial e programas terapêuticos multidisciplinares. A instituição tem sido pioneira na promoção da inclusão, desenvolvendo projectos de integração comunitária, formação, autonomia e apoio às famílias. Entre os seus marcos mais relevantes estão a expansão das instalações, o reforço das equipas técnicas e a criação de respostas para adultos com maior grau de dependência. Com quase meio século de serviço, o centro mantém-se um pilar social em Benavente, reconhecido pela dedicação, profissionalismo, dinâmica social e impacto transformador na vida dos seus utentes.