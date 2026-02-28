uma parceria com o Jornal Expresso
28/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 28-02-2026 13:00

CRIB Personalidade do Ano Cidadania

CRIB Personalidade do Ano Cidadania
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) nasceu da iniciativa de um grupo de pais e profissionais que identificaram a necessidade urgente de criação de respostas especializadas para crianças e jovens com deficiência intelectual no concelho.

O Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) nasceu da iniciativa de um grupo de pais e profissionais que identificaram a necessidade urgente de criação de respostas especializadas para crianças e jovens com deficiência intelectual no concelho. Fundado em 1976, o CRIB consolidou-se como uma instituição essencial na região, ampliando serviços e criando valências estruturantes como o centro de actividades ocupacionais, o lar residencial e programas terapêuticos multidisciplinares. A instituição tem sido pioneira na promoção da inclusão, desenvolvendo projectos de integração comunitária, formação, autonomia e apoio às famílias. Entre os seus marcos mais relevantes estão a expansão das instalações, o reforço das equipas técnicas e a criação de respostas para adultos com maior grau de dependência. Com quase meio século de serviço, o centro mantém-se um pilar social em Benavente, reconhecido pela dedicação, profissionalismo, dinâmica social e impacto transformador na vida dos seus utentes.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar