O MIRANTE | 28-02-2026 08:00
Personalidades do Ano a Título Póstumo
O MIRANTE homenageou 60 personalidades da vida pública da região que faleceram durante o ano de 2025. A homenagem decorreu durante a cerimónia e a voz de Pedro Barroso com a canção “Agora já é tarde” serviu de fundo ao vídeo da homenagem.
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Capa Lezíria Tejo
Capa Vale Tejo
25-02-2026
