Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça Personalidade do Ano Cultura

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça é o exemplo da promoção da cultura e tradições ribatejanas. Desde 1969 que preserva e projecta a identidade cultural do concelho de Alpiarça e da lezíria ribatejana. Nascido do trabalho de recolha etnográfica de António Flor, o grupo mantém viva a memória das modas, quadras, trajes e tradições que definem a alma de Alpiarça. Com cerca de quatro dezenas de elementos, dos 3 aos 74 anos, o rancho é hoje uma verdadeira família intergeracional onde se aprende não só a dançar ou cantar, mas respeito, disciplina, entreajuda e compromisso. Em palco, representa com rigor os campinos, ceifeiras, pescadores e trabalhadores do campo, levando o nome de Alpiarça a todo o país e além fronteiras. O rancho destaca-se por ser também um espaço de educação, integração e transmissão de valores, onde ninguém fica para trás. A dedicação dos seus dirigentes e a entrega dos seus elementos fazem deste rancho folclórico um exemplo de resistência cultural, de comunidade e de amor às raízes.