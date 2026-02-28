União Desportiva de Santarém Personalidade do Ano Desporto

Fundada em 1968, a União Desportiva de Santarém vive um dos períodos mais sólidos da sua história recente, marcado por crescimento estrutural, rigor financeiro e ambição competitiva. O clube consolidou a presença na Liga 3 pelo terceiro ano consecutivo e aumentou a massa associativa para mais do dobro, num processo de rejuvenescimento e abertura à comunidade. Desde 2017 não regista qualquer dívida, tornando-se um exemplo raro no futebol português. A formação é um pilar central, ultrapassando os 350 atletas e integrando duas equipas femininas, reforçando a identidade inclusiva do projecto. Com um orçamento a rondar meio milhão de euros, um dos mais baixos da Liga 3, o clube mantém competitividade através de gestão criteriosa e visão estratégica. O gestor hospitalar Pedro Patrício, que assume a liderança do clube como um compromisso com a cidade e a região, tem sido o rosto da ambição, estabilidade e identidade ao emblema escalabitano, alimentando o sonho de chegar às competições profissionais.