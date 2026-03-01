Associação de Ginástica de Santarém Personalidade do Ano Desporto

uma parceria com o Jornal Expresso
 38 anos do jornal o Mirante
A Associação de Ginástica de Santarém afirma-se como um pilar técnico e organizativo no fomento da modalidade na região, organizando dezenas de competições, em áreas como a aeróbica, acrobática, rítmica, artística, teamgym (exercícios em grupo), trampolins e ginástica para todos (GPT).

A Associação de Ginástica de Santarém afirma-se como um pilar técnico e organizativo no fomento da modalidade na região, organizando dezenas de competições, em áreas como a aeróbica, acrobática, rítmica, artística, teamgym (exercícios em grupo), trampolins e ginástica para todos (GPT). O trabalho desenvolvido pelas duas dezenas de clubes filiados reflecte-se nos excelentes resultados e presenças olímpicas de ginastas da região, nomeadamente da vertente de trampolins. Em 2025, Lucas Santos, de Benavente, formado no Clube de Trampolins de Salvaterra de Magos, conquistou a medalha de ouro em trampolim sincronizado, nos Jogos Mundiais, formando dupla com Gabriel Albuquerque. Com a dinâmica da associação e o trabalho dos clubes, surgiram grandes referências como Ana Rente, Nuno Merino, Diogo Ganchinho ou Bruno Nobre. Fundada em 1982, reúne quase dois mil ginastas. A sua acção consolidou a ginástica como uma das forças desportivas mais dinâmicas do Ribatejo, contribuindo para a formação de talentos e para a afirmação da região no panorama nacional e internacional.

