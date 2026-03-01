uma parceria com o Jornal Expresso
01/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 01-03-2026 16:00

José Pacheco Pereira Personalidade do Ano
José Pacheco Pereira, historiador, professor, comentador e uma das vozes mais influentes do debate público, é o guardião da memória colectiva através da Ephemera. Entidade que materializa o maior arquivo privado português e provavelmente da Europa, com sede em Marmeleira, Rio Maior, onde já tem seis imóveis carregados de memórias, além de espaços no Barreiro, Santa Iria de Azoia e outros pontos. Oriundo de uma família mais antiga que a nacionalidade, tem dedicado a maior parte do seu tempo e dos seus rendimentos a salvar panfletos, fotografias, manuscritos, correspondência, espólios pessoais, cartazes, objectos políticos e culturais e milhares de livros. Opositor ao Estado Novo, viveu na clandestinidade, foi deputado nacional e europeu, é uma figura independente e crítica, que luta pela defesa da liberdade e da democracia. Autor de uma vasta obra foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade e a Grã-Cruz da Ordem de Camões.

