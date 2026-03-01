Manuela Ralha Personalidade do Ano Política

Manuela Ralha é uma figura ímpar da política local e nacional, reconhecida pela coragem, pela acção e pela defesa intransigente dos direitos humanos. Representa um marco histórico por ser a nível nacional a primeira autarca em cadeira de rodas a desempenhar funções executivas. Transformou a adversidade em motor de mudança e é um exemplo de coragem que eleva a inclusão e a defesa dos direitos. Activista desde jovem, construiu um percurso marcado pela justiça social e pela participação cívica. Ajudou a fundar movimentos e associações de defesa das pessoas com deficiência e foi campeã nacional de natação adaptada. Como vereadora em Vila Franca de Xira, lidera áreas sensíveis como acção social, saúde e habitação, guiada pela convicção de que equidade não é tratar todos por igual, mas dar a cada um o que precisa. Humanista, incansável, intolerante com intolerantes, alérgica ao culto do ego, simboliza a resiliência e a dedicação ao serviço público como motor da transformação social, e acredita que a actividade política é o melhor meio de exercer a cidadania.