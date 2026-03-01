uma parceria com o Jornal Expresso
01/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 01-03-2026 13:00

Pedro Duarte Personalidade do Ano Nacional

Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, construiu um percurso marcado pela intervenção cívica, pela actividade académica e funções de relevo na Microsoft. Formado em Direito, com mestrado em Economia Internacional e Estudos Europeus e doutorado em Estudos de Desenvolvimento, é uma figura reconhecida pela sua dedicação à causa pública. Iniciou-se na vida política com 14 anos, tendo assumido responsabilidades em estruturas da juventude partidária, chegando a presidente da JSD. Desempenhou funções de secretário de Estado, ministro e deputado à Assembleia da República pelo PSD. Olha para o país pela lente da inovação, do desenvolvimento económico e da relação entre políticas públicas e competitividade territorial, destacando-se por uma política que defende a comunicação social dos interesses dos poderes. No município do Porto, tem imprimido uma gestão moderna, virada para a atracção de investimento e reforço da projecção internacional da cidade, valorizando a cooperação institucional e o diálogo com o tecido social e económico.

