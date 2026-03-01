uma parceria com o Jornal Expresso
01/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 01-03-2026 11:00

Susana Feitor Personalidade do Ano Excelência

Susana Feitor, uma das mais notáveis marchadoras portuguesas, desde que é presidente da Fundação do Desporto deu uma nova dinâmica à entidade, envolvendo-a em iniciativas de cariz social, como a “Corrida Juntos contra a Fome” da CPLP. Tem apostado na cooperação e na dinamização de programas inovadores, como a de promoção da investigação científica na área da actividade física enquanto factor de melhoria da qualidade de vida de doentes oncológicos. Tem promovido projectos para incentivar e dinamizar a reabilitação, autonomia e participação activa de pessoas com deficiência através do desporto. Nascida em 1975, estreou-se em grandes competições internacionais com 15 anos, e foi campeã mundial e europeia em juniores. Natural de Rio Maior, participou em cinco Jogos Olímpicos. Bateu várias vezes o seu recorde pessoal e conquistou a medalha de bronze no Mundial de Helsínquia. Ao longo de mais de duas décadas, somou títulos nacionais, presenças em europeus e mundiais e tornou-se referência incontornável da marcha atlética, afirmando-se como uma das figuras mais marcantes do atletismo português.

