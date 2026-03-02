uma parceria com o Jornal Expresso
02/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 02-03-2026 11:00

João Heitor Personalidade do Ano Política

João Heitor foi eleito para o segundo mandato como presidente da Câmara do Cartaxo, reforçando a sua maioria absoluta com a eleição de um quinto elemento no executivo com sete eleitos.

João Heitor foi eleito para o segundo mandato como presidente da Câmara do Cartaxo, reforçando a sua maioria absoluta com a eleição de um quinto elemento no executivo com sete eleitos. O autarca do PSD representa o marco da renovação política no concelho, que sempre foi socialista, mas também a confiança para gerir um município sob assistência financeira que estrangula a actividade municipal. O autarca destaca-se pela proximidade às populações e pela gestão pública centrada na responsabilidade, na valorização do território e na recuperação da confiança dos munícipes. Imprimiu uma estratégia assente na estabilidade, na reorganização dos serviços e na aposta em áreas como a educação, a cultura, o desenvolvimento económico e a qualidade de vida. Reconhecido pela capacidade de diálogo e pela postura pragmática, João Heitor tem procurado reforçar a identidade do Cartaxo, promover o investimento e aproximar a autarquia das pessoas, afirmando-se como um autarca de visão e rigor.

