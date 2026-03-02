Joaquim Correia Bernardo Personalidade do Ano Vida

Joaquim Correia Bernardo é um dos militares que marcam a história recente de Portugal ao integrar o Movimento das Forças Armadas e participar na Revolução de 25 de Abril de 1974. Oficial de carreira, destacou-se pela determinação, sentido de missão e profundo compromisso com os valores democráticos que motivaram os capitães de Abril a pôr fim à ditadura. Na madrugada da revolução que fez cair o regime ditatorial, a sua missão foi ocupar o quartel da Escola Prática de Cavalaria, onde deu voz de prisão ao oficial superior que comandava a unidade. Era o responsável pelo plano B para defender Santarém, caso a operação corresse mal. Ferido gravemente na guerra colonial, é um homem comprometido com os valores da liberdade e da democracia. É autor do livro “Santarém, uma cidade que faz História/25 de Abril de 1974”, saiu da vida militar com o posto de coronel de Cavalaria e é um testemunho de coragem e responsabilidade histórica, estando ligado ao projecto do Museu de Abril e dos Valores Universais em Santarém.