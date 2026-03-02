uma parceria com o Jornal Expresso
02/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE | 02-03-2026 16:00

MIAA de Abrantes Personalidade do Ano Prestígio

MIAA de Abrantes Personalidade do Ano Prestígio
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), instalado no Convento de São Domingos, é hoje um dos maiores símbolos da afirmação cultural de Abrantes e uma referência nacional e internacional.

O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), instalado no Convento de São Domingos, é hoje um dos maiores símbolos da afirmação cultural de Abrantes e uma referência nacional e internacional. Resultado de um investimento superior a seis milhões de euros, devolveu vida a um edifício histórico do século XVI, tendo sido distinguido como Museu do Ano 2023 pela Associação Portuguesa de Museologia - APOM e premiado na área da requalificação urbana. O projecto nasceu com a cedência de 1.500 peças da Colecção Estrada e cresceu para integrar arqueologia, arte contemporânea e artistas locais, num percurso onde o património, a arte e a educação se cruzam com uma programação activa. Com cerca de 30 mil visitantes desde a sua inauguração, serviços educativos dinâmicos e uma equipa de 12 profissionais, o MIAA afirma-se como motor cultural, turístico e económico
do Médio Tejo. Um museu vivo, inclusivo e mobilizador, com uma oferta que vai da arqueologia e da pré-história
à arte contemporânea, uma prova de que a excelência cultural também se constrói no interior do país.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região