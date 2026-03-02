MIAA de Abrantes Personalidade do Ano Prestígio

O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), instalado no Convento de São Domingos, é hoje um dos maiores símbolos da afirmação cultural de Abrantes e uma referência nacional e internacional. Resultado de um investimento superior a seis milhões de euros, devolveu vida a um edifício histórico do século XVI, tendo sido distinguido como Museu do Ano 2023 pela Associação Portuguesa de Museologia - APOM e premiado na área da requalificação urbana. O projecto nasceu com a cedência de 1.500 peças da Colecção Estrada e cresceu para integrar arqueologia, arte contemporânea e artistas locais, num percurso onde o património, a arte e a educação se cruzam com uma programação activa. Com cerca de 30 mil visitantes desde a sua inauguração, serviços educativos dinâmicos e uma equipa de 12 profissionais, o MIAA afirma-se como motor cultural, turístico e económico

do Médio Tejo. Um museu vivo, inclusivo e mobilizador, com uma oferta que vai da arqueologia e da pré-história

à arte contemporânea, uma prova de que a excelência cultural também se constrói no interior do país.