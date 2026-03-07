uma parceria com o Jornal Expresso
07/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 07-03-2026 07:00

Um milhão de visualizações para os vídeos das Personalidades do Ano

Os vídeos, entrevistas e notícias sobre a entrega dos Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE estiveram em destaque esta semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 1 milhão de visualizações.

Os vídeos, entrevistas e notícias sobre a entrega dos Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE estiveram em destaque esta semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 1 milhão de visualizações. A merecer ainda a atenção dos leitores as notícias de um ferido em aparatoso acidente na estrada do campo entre Tapada e Alpiarça; Urgências obstétricas do Hospital Vila Franca de Xira em risco de fechar; Junta de Alverca vive momento difícil e admite suspender festas para comprar equipamentos e PS fala em possível ilegalidade e presidente rejeita “tachos” no Entroncamento.

