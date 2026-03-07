O MIRANTE | 07-03-2026 07:00
Um milhão de visualizações para os vídeos das Personalidades do Ano
foto ilustrativa
Os vídeos, entrevistas e notícias sobre a entrega dos Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE estiveram em destaque esta semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 1 milhão de visualizações.
Os vídeos, entrevistas e notícias sobre a entrega dos Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE estiveram em destaque esta semana no site e redes sociais de O MIRANTE com cerca de 1 milhão de visualizações. A merecer ainda a atenção dos leitores as notícias de um ferido em aparatoso acidente na estrada do campo entre Tapada e Alpiarça; Urgências obstétricas do Hospital Vila Franca de Xira em risco de fechar; Junta de Alverca vive momento difícil e admite suspender festas para comprar equipamentos e PS fala em possível ilegalidade e presidente rejeita “tachos” no Entroncamento.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1760
04-03-2026
Capa Vale Tejo
04-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região