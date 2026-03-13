uma parceria com o Jornal Expresso
Santarém anda devagar nos casamentos gay

A notícia sobre o número reduzido de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em Santarém foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.

A notícia sobre o número reduzido de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em Santarém foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque o momento em que pai e filho, do Rancho Folclórico de Alpiarça, dançaram o fandango na cerimónia das Personalidades do Ano de O MIRANTE. Ainda em destaque a possibilidade da circular urbana do Cartaxo vir a ser fechada a pesados; o confronto entre Nuno Mira e Paulo Queimado na Assembleia Municipal da Chamusca, e a história de um sem abrigo em Tomar que afinal tem habitação própria.

