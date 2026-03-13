O MIRANTE | 13-03-2026 12:00
Santarém anda devagar nos casamentos gay
Mais lidas da Semana
A notícia sobre o número reduzido de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em Santarém foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE.
A notícia sobre o número reduzido de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em Santarém foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque o momento em que pai e filho, do Rancho Folclórico de Alpiarça, dançaram o fandango na cerimónia das Personalidades do Ano de O MIRANTE. Ainda em destaque a possibilidade da circular urbana do Cartaxo vir a ser fechada a pesados; o confronto entre Nuno Mira e Paulo Queimado na Assembleia Municipal da Chamusca, e a história de um sem abrigo em Tomar que afinal tem habitação própria.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1761
11-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1761
11-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1761
11-03-2026
Capa Vale Tejo
11-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região