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O MIRANTE | 20-03-2026 18:00

Toiro à solta em Benavente foi a mais vista da semana

Toiro à solta em Benavente foi a mais vista da semana
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A notícia de um toiro à solta na estrada nacional, em Benavente, que semeou o pânico entre automobilistas, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE, com cerca de 800 mil visualizações.

A notícia de um toiro à solta na estrada nacional, em Benavente, que semeou o pânico entre automobilistas, foi a mais vista da semana no site e redes sociais de O MIRANTE, com cerca de 800 mil visualizações. Também em destaque, as filas na Ponte da Chamusca, que chegaram aos 50 minutos de espera. Ainda a merecer atenção dos leitores o caso de uma mulher que ficou com uma compressa esquecida após o parto no Hospital de Santarém; a decisão da Câmara do Entroncamento de aplicar multas de 250 euros por deposição indevida de lixo e a apreensão de 37 artigos falsificados numa loja de Fátima.

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