O MIRANTE | 21-03-2026 12:00
Restaurante A Grelha foi a mais vista na área da Economia
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foto ilustrativa
A notícia sobre a ementa do Restaurante A Grelha, descrita como um autêntico roteiro gastronómico, foi a mais vista na área de Economia no site e redes sociais de O MIRANTE.
A notícia sobre a ementa do Restaurante A Grelha, descrita como um autêntico roteiro gastronómico, foi a mais vista na área de Economia no site e redes sociais de O MIRANTE. Também em destaque a Taberna e Mercearia Sebastião, com os sabores genuínos da cozinha portuguesa, e A Taverna, uma casa de petiscos apresentada como um tesouro escondido em Tomar. Ainda a merecer atenção dos leitores os gelados da Bella Itália, em Torres Novas, reconhecidos pela criatividade e sabores originais e a Loja da Pipa, destacada como uma mensagem e inspiração para nunca desistirmos dos nossos filhos.
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