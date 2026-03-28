O MIRANTE | 28-03-2026 12:00
Produtora de presuntos de Mação aumenta produção
foto ilustrativa
A histórica produtora de presuntos de Mação, agora com novos proprietários, registou um aumento de produção na ordem dos 60%, destacando-se como a notícia mais vista na área de economia.
A histórica produtora de presuntos de Mação, agora com novos proprietários, registou um aumento de produção na ordem dos 60%, destacando-se como a notícia mais vista na área de economia. Também em destaque a notícia sobre o estofador O Violante; a abertura do Cantinho do Mercado, em Santarém; a aprovação das comunidades de energia renovável em Abrantes e a distinção internacional atribuída aos vinhos da Companhia das Lezírias.
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