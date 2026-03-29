O MIRANTE | 29-03-2026 18:00
Festas de São José em Santarém foram as mais vistas da semana
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As Festas de São José, em Santarém, geraram mais de 200 mil visualizações somando vários vídeos e notícias.
As Festas de São José, em Santarém, geraram mais de 200 mil visualizações somando vários vídeos e notícias. O texto satírico com utilização de imagem gerada por IA “Trânsito parado, negócio montado na Ponte da Chamusca”, também teve mais de 200 mil visualizações. Ainda em destaque a excursão com 55 idosos travada pela GNR e a fiscalização num restaurante de Santarém que detectou cinco imigrantes ilegais.
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