Edições especiais de O MIRANTE para os próximos meses

Saúde e Bem-Estar

O MIRANTE está a ultimar o fecho da revista sobre Saúde e Bem-estar que deverá ir para as bancas como encarte numa das próximas edições. Esta revista já faz parte do trabalho editorial da equipa de marketing e comercial de O MIRANTE e tal como nos anos anteriores tem merecido a confiança das empresas e instituições.

Turismo e Lazer no Ribatejo

Tendo em conta a evolução da actividade turística no Ribatejo vamos editar pela primeira vez em Revista o habitual suplemento anual “Turismo” que fazia parte do caderno de Economia de O MIRANTE.

Arquitectura Imobiliário, Construção Energia e Engenharia

Uma das iniciativas de sucesso de O MIRANTE continua a ser a revista de “Arquitectura, Imobiliário, Construção, Energia e Engenharia, que em formato revista já vai na sua terceira edição.