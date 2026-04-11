Site de O MIRANTE com 5 milhões de visualizações nos primeiros 3 meses do ano
Site de O MIRANTE continua a crescer. Assim como o número de utilizadores que nestes primeiros três meses do ano chegou ao milhão e meio.
O site diário e semanal de O MIRANTE teve cerca de cinco milhões de páginas vistas nos primeiros três meses deste ano. O MIRANTE atingiu ainda, desde o início do ano, cerca de 1 milhão e meio de utilizadores únicos. A notícia que teve mais visualizações foi a de dois irmãos de Azambuja que são obrigados a recorrer ao contentor do lixo para se abrigarem da chuva enquanto esperam pelo autocarro; “Em Santarém, Entroncamento e Rio Maior mais de 20% da população residente é estrangeira”; “Ex-secretário da Junta de Santiago de Montalegre e empresário condenados em prisão efectiva”; “Operação Marquês: ex-presidente da Câmara do Cartaxo admite pagamentos de 25 mil euros por mês”. “Camiões tentam atravessar Ponte de Constância mas são parados pela GNR” foram, por esta ordem, as que mais mereceram a atenção dos leitores.