Revista Saúde e Bem-Estar na próxima edição de O MIRANTE partilhe no Facebook A próxima edição de O MIRANTE vai incluir uma Revista sobre Saúde e Bem-Estar, uma iniciativa do departamento comercial e de marketing de O MIRANTE.

A próxima edição de O MIRANTE vai incluir uma Revista sobre Saúde e Bem-Estar, uma iniciativa do departamento comercial e de marketing de O MIRANTE. A revista já faz parte do trabalho editorial da equipa de marketing e comercial de O MIRANTE que, a exemplo da equipa de redacção, trabalha nos 25 concelhos da nossa área de abrangência. Tal como nas anteriores edições a Revista Saúde e Bem-Estar está a merecer a adesão e confiança das melhores empresas e instituições.

Turismo e Lazer no Ribatejo Tendo em conta a evolução da actividade turística no Ribatejo vamos editar pela primeira vez em Revista o habitual suplemento anual “Turismo” que fazia parte do caderno de Economia de O MIRANTE. Esta é mais uma iniciativa da equipa de marketing e comercial de O MIRANTE que desta vez saltou do habitual caderno de economia para o formato Revista.