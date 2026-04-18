“Roubaram o rio Almonda” foi o artigo de opinião mais lido do ano
Os artigos de opinião mais lidos do ano no primeiro trimestre de 2026, no site e redes sociais de O MIRANTE, reflectem temas de actualidade, crítica política e também humor.
Os artigos de opinião mais lidos do ano no primeiro trimestre de 2026, no site e redes sociais de O MIRANTE, reflectem temas de actualidade, crítica política e também humor. O destaque vai para “Roubaram o rio Almonda”, da autoria de António Montez. Entre os textos com maior número de visualizações estiveram ainda “Fusão dos 5 maiores corpos de polícias em Portugal permitiria uma poupança anual de mil milhões de euros”, de Bruno Pereira; “Os gestores públicos que acabaram com a Excelência do Hospital Vila Franca de Xira”, de JAE (Última página); e “Porque é que podemos conduzir uma moto sem carta de moto?”, de Susana Esteves. A lista inclui também um artigo de opinião humorístico da rubrica Emails do Outro Mundo, sobre “fertilidade e tusa na terceira idade, charters de grávidas estrangeiras a caminho do Entroncamento e o efeito raspadinha”.