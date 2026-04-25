O MIRANTE | 25-04-2026 12:00
Violência no futebol jovem
foto ilustrativa
As notícias e vídeos sobre um episódio de violência no futebol distrital jovem foi o tema que mais despertou a atenção dos leitores no site e redes sociais de O MIRANTE.
As notícias e vídeos sobre um episódio de violência no futebol distrital jovem foi o tema que mais despertou a atenção dos leitores no site e redes sociais de O MIRANTE. Entre as notícias mais lidas esteve também a morte de Luis Rosa, professor da Escola Ginestal Machado, em Santarém; a suspensão da produção da Mitsubishi Fuso, no Tramagal, durante o mês de Julho, a par do avanço de um processo de saídas voluntárias; a história de Manuel Ribeiro, o “Pato Bravo” de Tomar que ajudou a construir Lisboa, e a detenção, pela Polícia Judiciária, do militar da GNR que disparou contra um bar em Almeirim.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1767
22-04-2026
Capa Vale Tejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
22-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região