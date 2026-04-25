Violência no futebol jovem

As notícias e vídeos sobre um episódio de violência no futebol distrital jovem foi o tema que mais despertou a atenção dos leitores no site e redes sociais de O MIRANTE.

As notícias e vídeos sobre um episódio de violência no futebol distrital jovem foi o tema que mais despertou a atenção dos leitores no site e redes sociais de O MIRANTE. Entre as notícias mais lidas esteve também a morte de Luis Rosa, professor da Escola Ginestal Machado, em Santarém; a suspensão da produção da Mitsubishi Fuso, no Tramagal, durante o mês de Julho, a par do avanço de um processo de saídas voluntárias; a história de Manuel Ribeiro, o “Pato Bravo” de Tomar que ajudou a construir Lisboa, e a detenção, pela Polícia Judiciária, do militar da GNR que disparou contra um bar em Almeirim.