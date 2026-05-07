O MIRANTE | 07-05-2026 07:00
Trabalhadores da Nobre em Rio Maior em nova greve
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foto DR
A notícia sobre os trabalhadores da Nobre em Rio Maior, que avançam para a 29.ª greve desde 2023, foi a mais vista da semana na secção de Economia de O MIRANTE.
A notícia sobre os trabalhadores da Nobre em Rio Maior, que avançam para a 29.ª greve desde 2023, foi a mais vista da semana na secção de Economia de O MIRANTE. Também em destaque esteve a entrada do Novobanco na estrutura do BPCE; a abertura de candidaturas, em Maio, para o curso de técnico superior em Distribuição e Logística; e a iniciativa Vendas Privadas 2026 nas instalações da LPM durante quatro dias.
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