Trabalhadores da Nobre em Rio Maior em nova greve

A notícia sobre os trabalhadores da Nobre em Rio Maior, que avançam para a 29.ª greve desde 2023, foi a mais vista da semana na secção de Economia de O MIRANTE.

A notícia sobre os trabalhadores da Nobre em Rio Maior, que avançam para a 29.ª greve desde 2023, foi a mais vista da semana na secção de Economia de O MIRANTE. Também em destaque esteve a entrada do Novobanco na estrutura do BPCE; a abertura de candidaturas, em Maio, para o curso de técnico superior em Distribuição e Logística; e a iniciativa Vendas Privadas 2026 nas instalações da LPM durante quatro dias.