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O MIRANTE | 08-05-2026 18:00

PSP ferido com gravidade em desacatos na Feira das Tertúlias

psp foto ilustrativa gnr
foto ilustrativa - foto dr
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A notícia sobre o PSP que ficou ferido com gravidade durante desacatos na Feira das Tertúlias foi a mais vista da semana.

A notícia sobre o PSP que ficou ferido com gravidade durante desacatos na Feira das Tertúlias foi a mais vista da semana. Também em destaque esteve o caso da mulher que fingiu ter sido assaltada no Hospital de VFX por ter perdido o cartão bancário; a história de dois trabalhadores chamados José, que entraram no mesmo ano na Câmara de Almeirim e saem juntos para a reforma; a fila na A1 entre Santarém e Torres Novas; e a notícia sobre a condução com álcool, que é o crime mais participado no distrito de Santarém..

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