O MIRANTE transmite em directo a Quinta-feira da Ascensão na Chamusca

O MIRANTE vai transmitir em directo, a partir da sua página oficial de Facebook, os grandes momentos da Quinta-feira da Ascensão na Chamusca, dia 14 de Maio, uma das celebrações mais emblemáticas do concelho e da região ribatejana.

O MIRANTE vai transmitir em directo, a partir da sua página oficial de Facebook, os grandes momentos da Quinta-feira da Ascensão na Chamusca, dia 14 de Maio, uma das celebrações mais emblemáticas do concelho e da região ribatejana. Ao longo de toda a manhã, os leitores e seguidores poderão acompanhar em tempo real a Apanha da Espiga, momento de forte ligação à terra, à fé e aos costumes populares, e a tradicional Entrada de Toiros, tradição marcante que atrai milhares de visitantes e que volta a afirmar a identidade taurina e cultural da vila.

Com esta emissão, que será transmitida em dois momentos diferentes (entre as 08h30 e as 13h00) O MIRANTE aproxima a festa de todos aqueles que não podem estar presentes, reforçando a sua missão e trabalho de proximidade. Também serão publicados nas nossas diferentes plataformas outras galerias de vídeos e fotos ao longo do dia.