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O MIRANTE | 21-05-2026 11:00

Vídeos de O MIRANTE com mais de dois milhões de visualizações numa semana

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Os vídeos ligados à despedida do militar que morreu em Tancos e à semana da Ascensão na Chamusca, entre outros, somaram durante a semana mais de dois milhões de visualizações.

Os vídeos de O MIRANTE tiveram mais de dois milhões de visualizações esta semana no site e redes sociais do jornal, com destaque para conteúdos ligados à despedida do militar que morreu em Tancos, à Semana da Ascensão na Chamusca e ao toiro que saltou a trincheira na praça de Évora. Este último vídeo teve mais de um milhão de visualizações. O vídeo sobre a última homenagem a Ismael Lamelas, militar de 23 anos que morreu depois de uma queda de paraquedas em Tancos, também foi um dos mais vistos da semana, com mais de 600 mil visualizações. A cerimónia juntou centenas de militares, familiares e amigos. Ainda em destaque o vídeo de uma brincadeira que podia ter corrido mal na Chamusca, durante a Semana da Ascensão; os vários vídeos da quinta-feira de Ascensão na Chamusca, que O MIRANTE transmitiu em directo, também contaram com centenas de milhares de visualizações.

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