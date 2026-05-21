Vídeos de O MIRANTE com mais de dois milhões de visualizações numa semana

Os vídeos de O MIRANTE tiveram mais de dois milhões de visualizações esta semana no site e redes sociais do jornal, com destaque para conteúdos ligados à despedida do militar que morreu em Tancos, à Semana da Ascensão na Chamusca e ao toiro que saltou a trincheira na praça de Évora. Este último vídeo teve mais de um milhão de visualizações. O vídeo sobre a última homenagem a Ismael Lamelas, militar de 23 anos que morreu depois de uma queda de paraquedas em Tancos, também foi um dos mais vistos da semana, com mais de 600 mil visualizações. A cerimónia juntou centenas de militares, familiares e amigos. Ainda em destaque o vídeo de uma brincadeira que podia ter corrido mal na Chamusca, durante a Semana da Ascensão; os vários vídeos da quinta-feira de Ascensão na Chamusca, que O MIRANTE transmitiu em directo, também contaram com centenas de milhares de visualizações.