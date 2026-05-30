Os vídeos sobre o incêndio no armazém da DHL em Vialonga foram os mais vistos da semana em O MIRANTE com cerca de 400 mil visualizações.

Os vídeos sobre o incêndio no armazém da DHL em Vialonga foram os mais vistos da semana em O MIRANTE com cerca de 400 mil visualizações. Também em destaque o vídeo do toiro bravo que se senta à mesa numa tertúlia em Espanha. Ainda a merecer atenção dos leitores a tragédia que marcou um jogo na Atalaia e a notícia do falso militar da GNR.