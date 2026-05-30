O MIRANTE | 30-05-2026 10:00
Incêndio no armazém da DHL
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foto ilustrativa
Os vídeos sobre o incêndio no armazém da DHL em Vialonga foram os mais vistos da semana em O MIRANTE com cerca de 400 mil visualizações.
Os vídeos sobre o incêndio no armazém da DHL em Vialonga foram os mais vistos da semana em O MIRANTE com cerca de 400 mil visualizações. Também em destaque o vídeo do toiro bravo que se senta à mesa numa tertúlia em Espanha. Ainda a merecer atenção dos leitores a tragédia que marcou um jogo na Atalaia e a notícia do falso militar da GNR.
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