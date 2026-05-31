O Cantinho do Mercado em Santarém passa a ter grelhados

A notícia sobre O Cantinho do Mercado, em Santarém foi a mais vista da semana na secção de Economia.

A notícia sobre O Cantinho do Mercado, em Santarém foi a mais vista da semana na secção de Economia. Também em destaque a notícia sobre os museus da região com Ourém a disparar à boleia de Fátima. Ainda a merecer atenção dos leitores o restaurante O Forno, em VFX; e o regresso da celebração do Tejo em Abrantes, com mercado ribeirinho.