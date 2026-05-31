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O MIRANTE | 31-05-2026 18:00

O Cantinho do Mercado em Santarém passa a ter grelhados

O Cantinho do Mercado em Santarém passa a ter grelhados
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Filipa Guilherme lidera projecto que tem como cozinheiro André Santos - foto arquivo O MIRANTE
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A notícia sobre O Cantinho do Mercado, em Santarém foi a mais vista da semana na secção de Economia.

A notícia sobre O Cantinho do Mercado, em Santarém foi a mais vista da semana na secção de Economia. Também em destaque a notícia sobre os museus da região com Ourém a disparar à boleia de Fátima. Ainda a merecer atenção dos leitores o restaurante O Forno, em VFX; e o regresso da celebração do Tejo em Abrantes, com mercado ribeirinho.

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