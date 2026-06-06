Site de O MIRANTE com 7 milhões de visualizações nos primeiros 5 meses do ano
Site de O MIRANTE continua a crescer. Assim como o número de utilizadores que nestes primeiros cinco meses do ano chegou a cerca de 2 milhões.
O site diário e semanal de O MIRANTE teve cerca de sete milhões de páginas vistas nos primeiros cinco meses deste ano. O MIRANTE atingiu ainda, desde o início do ano, cerca de 2 milhões de utilizadores únicos. A notícia que teve mais visualizações foi a de dois irmãos de Azambuja que são obrigados a recorrer ao contentor do lixo para se abrigarem da chuva enquanto esperam pelo autocarro; “Em Santarém, Entroncamento e Rio Maior mais de 20% da população residente é estrangeira”; “Ex-secretário da Junta de Santiago de Montalegre e empresário condenados em prisão efectiva”; “Camiões tentam atravessar Ponte de Constância mas são parados pela GNR” e “Operação Marquês: ex-presidente da Câmara do Cartaxo admite pagamentos de 25 mil euros por mês” foram, por esta ordem, as que mais mereceram a atenção dos leitores.